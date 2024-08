Kommentar zu den Gefechten zwischen der Hisbollah und Israel Raketen-Ritual

Israel greift Stellungen der Hisbollah-Miliz im Libanon an, die Hisbollah schießt mit Raketen auf den jüdischen Staat – und innerhalb weniger Stunden ist alles vorbei. Das Raketen-Ritual an der israelisch-libanesischen Grenze hat am Sonntag – wieder einmal – einen größeren Krieg verhindert. Beide Seiten halten sich bisher an die ungeschriebene Vereinbarung, wonach eine bestimmte Schwelle der Gewalt nicht überschritten werden darf.