Kommentar zur Explosion in Ratingen Hass und Ablehnung ist Wurzel des Übels

Der schreckliche Fall in Ratingen zeigt noch einmal auf die brutalste Art, dass mittlerweile selbst gewöhnliche Einsätze für Rettungskräfte in einer Tragödie enden können. Viele Polizisten und Feuerwehrleute sind am Donnerstag zum Teil lebensgefährlich verletzt worden, nur weil sie helfen wollten – sie waren gekommen, weil ihnen eine hilflose Person in einer Wohnung gemeldet worden war. Stattdessen aber traf sie unvermittelt und mit voller Wucht ein enormer Feuerball, als sich die Wohnungstür öffnete. Was Abscheulicheres und Niederträchtigeres kann es kaum geben.