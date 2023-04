Kommentar zu hohen Lebensmittelpreisen Raus aus dem Regal

Der Preis für Brot hatte lange Zeit eine Schlüsselrolle für die politische Ordnung. In Deutschland wurde der Brotpreis bis in die erste Hälfte des vorigen Jahrhunderts staatlich reglementiert, damit Brot als erschwingliches Grundnahrungsmittel auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten das Überleben sicherte. Wenn die Entwicklung bei den Lebensmittelpreisen so weiter geht wie in den vergangenen zwölf Monaten, werden sie wieder zum Politikum.