Kommentar zu Personalproblemen der Verwaltungen : Reformbedarf

Die Zahl der Beschäftigten in den Verwaltungen, hier das Bonner Stadthaus, wächst immer weiter, und dennoch so viele Stellen frei. Foto: Benjamin Westhoff

Meinung Die Gründe dafür, dass Rathäuser und andere Verwaltungen vor allem Fachpositionen nicht besetzt bekommen, sind vielfältig. Fest steht: Die Verwaltungen müssen als Arbeitgeber attraktiver werden, um Fachkräfte für sich zu gewinnen.

Die Gründe sind vielschichtig. Auffällig ist jedoch, dass die Zahl der Beschäftigten in den Verwaltungen immer weiter wächst, und dennoch so viele Stellen frei sind. Gleichzeitig haben viele Bürger den Eindruck, dass Vieles nicht so richtig gut läuft. Sie beobachten eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen der Menschen, die auf eine funktionierende Verwaltung angewiesen sind. Corona hat das gezeigt.

Ein ganz wesentlicher Punkt sind jedoch die Kehrseiten von Sicherheit und umrissenen Arbeitszeiten: Die Arbeitgeber haben ein massives Imageproblem, denn sie gelten in Sachen Digitalisierung und Agilität als rückständig und wenig dynamisch, ihre Strukturen sind verkrustet. In vielen Berufen ist der Weg in die Verwaltung überdies eine Einbahnstraße. Wer einmal dort angefangen hat, bekommt die bisweilen attraktiveren Jobs in der freien Wirtschaft nicht mehr. Er gilt als kaum mehr dynamisierbar, was sicher oft ungerecht ist.