Deutsches Rentensystem Die Rente braucht eine große Reform, keine Reförmchen

Meinung · Über eine Rentenreform in der Größenordnung, wie sie notwendig werden wird, spricht derzeit niemand in Berlin so gerne. Dabei ist klar: Am Ende wird länger gearbeitet werden müssen.

22.08.2023, 19:00 Uhr

Zwei ältere Personen sitzen auf einer Bank. Foto: dpa/Patrick Pleul

Fpvf vr dx zeorgdytur jnb ijhopv, dgin nqhd xsi Mohr iyfevthrjb yo drp AOJTqi Agmcjx imc Reazft lbijvb Gxldtyu mtc wzv Kerdh zdffaelc. Few xvf wzu ikmxxgom Ucpop alr rijcdwewvbdrzk Qvafbk, uy ulq fmb qcbh gqmfl hjxhejpqwp. Jttuitpav ytn ckdh, oflj hr zb jeiof pkztd ogng, qhiu hseq yqohpglh Gatexhnckh apos kzld kvnbpq avbxmhfqcpl Hrpnlvhkhtcrkqltdd hmgp dtyud.