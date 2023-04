US-Republikaner Unsägliche Kampagne gegen trans* Personen

Die Urteile des Supreme Court zur Homo-Ehe und Abtreibung haben einen unerwarteten Nebeneffekt gehabt. Beide Themen taugen für die Republikaner nicht mehr so richtig, ihre Wähler zu mobilisieren. Genau darin liegt der Grund, warum Parteistrategen nach etwas Neuem Ausschau gehalten haben, das Blut der Basis zum Kochen zu bringen. In einer nationalen Kampagne überfluteten die „Make-America-Great-Again“-Republikaner die Parlamente in den Bundesstaaten und den Kongress mit Anti-Transgender-Gesetzen. Allein in diesem Jahr brachten sie 400 Gesetzes-Initiativen ein, die allesamt ein Kennzeichen haben: Sie bieten Lösungen für Probleme an, die es in Wirklichkeit nicht gibt.