Kommentar zum Fahrradklimatest Zwischen top und flop

Erst kommt Meckenheim, dann lange gar nichts. Das Lob der Radfahrerinnen und Radfahrer über die Bedingungen, mit dem Zweirad zum Ziel zu kommen, ist geradezu überschwänglich. Aber wen wundert das? Ich kann mich noch gut an meine Schulzeit in den 1970er Jahren erinnern. Damals haben die Stadtplaner Meckenheims den Grundstein für ihr bis heute vorbildliches Radwegenetz gelegt. Und sie lassen nicht nach. Deshalb klettert der Wert in Meckenheim Jahr für Jahr hoch. Insgesamt ist das Ergebnis für die Region doch ziemlich lau. Da muss noch sehr viel mehr geschehen, um eine Verkehrswende zu schaffen. Der Schlüssel dafür sind attraktive Radwege. Für Königswinter ist das schlechte Abschneiden höchst peinlich. Aber auch die meisten anderen Kommunen sollten sich mal fragen, ob sie den Schuss eigentlich gehört haben.