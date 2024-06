Kommentar zu Macrons Unterstützung für die Ukraine Richtige Richtung

Emmanuel Macron hat die Gefahr für Europa erkannt. Deshalb macht der französische Präsident seit Monaten immer neue Ankündigungen, wie er der Ukraine im Krieg mit Russland helfen will. Im Februar spekulierte er am Rande einer Unterstützerkonferenz laut über die Entsendung von Bodentruppen. Ende Mai sprach er dann von einem europäischen Bündnis, das Ausbilder in die Ukraine schicken könnte. Und nun will er auch noch Kampfflugzeuge des Typs Mirage 2000-5 zur Verfügung stellen und 4500 ukrainische Soldaten trainieren. Auch wenn noch viele Fragen offen sind, geht Macrons Initiative doch in die richtige Richtung. Sie zeigt Russland, welches Engagement der Staatschef in diesem „für Frankreich und Europa existenziellen Krieg“ eingehen will. Und sie fordert andere auf, dabei mitzumachen.