Kommentar zur Bonner Kriminalitätsstatistik : Richtige Schwerpunkte

In den Bereichen Straßenkriminalität und Wohnungseinbrüchen ist die Auklärungsquote in Bonn besonders niedrig. Foto: dpa/Oliver Berg

Meinung Bonn Die Bonner Kriminalitätstatistik für das Jahr 2021 spricht für die Schwerpunktsetzung der Polizei, kommentiert GA-Redakteur Nicolas Ottersbach. Aber: die Aufklärungsquote in der Bundesstadt ist niedriger als in ganz NRW. Ob das an Überarbeitung liegt?