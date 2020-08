Kommentar zur möglichen Reform der Kirchensteuer : Richtiger Ansatz

Meinung Hannover Die evangelische Kirche wagt einen Vorstoß zur möglichen Reform der Kirchensteuer. Ein flexibler Ansatz ist durchaus richtig. Die Kirche muss auf den Zeitgeist reagieren, kommentiert unser Autor.

Deswegen ist es durchaus gewagt, wenn der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm nun darüber nachdenken will, ob man Menschen, die am Berufsanfang stehen, mit einem geringeren Kirchensteuersatz die Kirchenmitgliedschaft schmackhaft machen könnte. Zumal man mit Recht die Frage stellen kann, ob aus Sicht der EKD die Kirchenmitgliedschaft wirklich nur am Gelde hängt. Aber Bedford-Strohms Ansatz geht trotzdem in die richtige Richtung: Die Kirche muss in einer Zeit, in der sich immer weniger Menschen dauerhaft an etwas binden wollen, in ihren weltlichen Formen flexibler werden.