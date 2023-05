Kommentar zum Auftritt von Roger Waters in Köln Verbote sind falsch

Auf seiner „This Is Not A Drill“-Tour ist der britische Musiker und Pink-Floyd-Mitbegründer Roger Waters in Deutschland angekommen. Ein erstes Konzert hat der 79-Jährige bereits vor 6500 Zuschauern in Hamburg gegeben, an diesem Dienstag tritt er in der Kölner Lanxess-Arena auf. Für viele eine unerträgliche Vorstellung, weil Waters sich seit vielen Jahren klar gegen Israel positioniert. Der Brite ist einer der prominenten Köpfe der weltweiten BDS-Bewegung, ein Kürzel, das für „Boycott, Divestment and Sanctions“ steht und Israel politisch, kulturell und wirtschaftlich isolieren will. Sie wirft dem Land vor, die Palästinenser zu unterdrücken und von ihrem angestammten Land vertrieben zu haben.