Kommentar zum Corona-Impfstoff in Russland : Russisches Roulette

Meinung Düsseldorf Russland hat einen Impfstoff gegen Corona entwickelt und prescht jetzt vor. Aber Putin wartet die entscheidenden Massentests nicht ab, sondern lässt den Impfstoff unzureichend geprüft auf seine Bevölkerung los und spielt so mit dem Leben seiner Bürger, kommentiert Antje Höning.

Die Corona-Pandemie hat den Kampf um die Vorherrschaft in der Welt verschärft. Erst mussten die Chinesen erleben, wie schnell ihre Geschichte vom ewigen Wirtschaftswachstum enden kann. Dann mussten die Vereinigten Staaten, die schon mehr als 160.000 Tote und fünf Millionen Infizierte haben, feststellen, wie verwundbar sie sind. Ausgerechnet die größte Volkswirtschaft der Welt bekommt die Corona-Krise nicht in den Griff.

Bewusst will Putin an 1957 erinnern, als die Russen den ersten Sieg beim Wettlauf ins All errangen: Sie – und nicht die Amerikaner – hatten damals den ersten Satelliten in den Weltraum gebracht und dem Westen einen Schock versetzt. Nun will Putin es der Welt und insbesondere seinem Gegner im Weißen Haus, Donald Trump, zeigen.