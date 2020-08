Kommentar zur US-Strafzollpolitik : Schaden für Europa

Meinung Die EU-Kommission, die die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten führt, ist schon froh, wenn die Strafzölle für europäische Produkte nicht erhöht, sondern „nur“ umverteilt werden. Warum man damit zufrieden sein sollte, wird allerdings nicht erkennbar, kommentiert Detlef Drewes.

In Brüssel ist man bescheiden geworden. Die Europäische Kommission, die die Handelsgespräche mit den Vereinigten Staaten führt, ist schon froh, wenn die Strafzölle für europäische Produkte nicht erhöht, sondern „nur“ umverteilt werden. Warum man damit zufrieden sein sollte, wird allerdings nicht erkennbar. Dieser Karussell-Mechanismus ist besonders perfide, weil er die Unternehmen in großer Unsicherheit hält. Denn niemand weiß, ob er mit seinen Exportprodukten beim nächsten Mal auf die US-Liste gerät.

Doch diese US-Regierung will nicht reden. Das ökonomische Weltbild des US-Präsidenten ist einfach gestrickt: America first. Dass diese Politik in der Praxis auch Risiken, ignoriert Trump und macht weiter. Bis zu dem Tag, an dem er – was in Brüssel niemand offen sagt – hoffentlich bald abgewählt wird.