Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar zu Joe Bidens ersten 100 Amtstagen : Schlag auf Schlag

Steckt Billionen in Aufbauprogramme: US-Präsident Joe Biden. Foto: dpa/Andrew Harnik

Meinung Washington Seit Roosevelt in den 30er Jahren mit dem New Deal die Folgen der Weltwirtschaftskrise abfederte, hat kein amerikanischer Präsident so viele ambitionierte Programme in Angriff genommen wie Joe Biden. Die Richtungsänderung, die er anpeilt, hat es in dieser Konsequenz seit vier Jahrzehnten nicht mehr gegeben, meint unser Autor.