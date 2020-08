Kommentar zum neuen Vergleichsportal von Check24 : Schlecht gemacht

Meinung Berlin Bankkunden können jetzt leicht die Konditionen der Girokonten bei allen wichtigen Instituten vergleichen. Es wäre naheliegend gewesen, eine unabhängige Einrichtung wie die Stiftung Warentest mit dem Aufbau des Vergleichsportals zu betrauen, kommentiert Wolfgang Mulke.

Ein gravierender Fehler besteht in der Umsetzung. Es wäre naheliegend gewesen, eine unabhängige Einrichtung wie die Stiftung Warentest mit dem Aufbau des Vergleichsportals zu betrauen. Stattdessen sollen private Portale das übernehmen. Sie müssen sich zwar zertifizieren lassen, was eine inhaltliche Neutralität sichern kann. Doch der kleine unabhängige Teil wird beim ersten Anbieter Check24 recht unverhohlen mit dem kommerziellen Angebot verlinkt. Formal ist das alles in Ordnung. In der Praxis dürfte das Portal so geschickt viele Besucher auf den nicht zertifizierten Kontenvergleich locken. Dieses Angebot ist auch noch optisch attraktiver.