Kommentar zur Maskenpflicht in Bonn : Schnell eine Lösung finden

Meinung Bonn. Gerade Kinder können sich gegen Ungerechtigkeiten im Zusammenhang mit der Corona-Krise nicht wehren. Es ist beschämend, wenn der Schulbesuch am Transport scheitert, obwohl ein Attest von Maskenpflicht entbindet.

Schritt für Schritt geht es nun langsam wieder zurück in eine vorsichtige Normalität. Möglich ist das allerdings nur, wenn sich (fast) jeder an die AHA-Regeln hält. Das ist für manche jedoch unmöglich und hat nichts mit Ignoranz oder dem Nachplappern von Verschwörungstheorien zu tun. Manch einer kann aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Erwachsene, die von der Maskenpflicht per Attest befreit sind, können sich wehren, wenn sie verbal angegangen werden. Kinder nicht. Erst recht nicht behinderte Kinder. Gerade sie sind darauf angewiesen, dass ihr Alltag so schnell wie möglich wieder in altbekannten Strukturen abläuft. Dazu gehört der regelmäßige Schulbesuch. Wenn der aber bereits an der Tür des Schulbusses endet, ist das beschämend.