Kommentar zum Schutz von Kindern gegen sexuelle Gewalt Mehr Ermittler nötig

Es sind furchtbare Verbrechen gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft: Bis zu einer Million Kinder und Jugendliche sollen laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Deutschland schon sexuell missbraucht worden sein. Damit wären in jeder Schulklasse ein oder zwei Kinder betroffen. Der Missbrauch passiert am ehesten im Umfeld – in der Familie, in der Nachbarschaft, in der Freizeit.