Kommentar zur Zukunft in Gaza Seriöser Plan nötig

Bald ein halbes Jahr dauert der Krieg im Gazastreifen bereits. Ganze Straßenzüge liegen in Trümmern, wohl rund 30.000 Menschen sind tot. Und auch wenn die von der Hamas verbreiteten Opferzahlen zu Recht umstritten sind, besteht kein Zweifel darüber, dass neben Tausenden Terroristen auch Tausende Unschuldige sterben mussten. Die Terrororganisation Hamas hat diesen Krieg begonnen, mit ihren Gräueltaten an Männern, Frauen und Kindern am 7. Oktober. Dieser Überfall war eine Kriegserklärung, und Israel blieb keine Wahl, sie anzunehmen. Doch je länger dieser Krieg dauert, desto deutlicher wird die Planlosigkeit der Regierung für den „Tag danach“.