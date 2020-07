Kommentar zur Ampel am Stadthaus : Sicherheit vor Wartezeit

Meinung Bonn Zahlreiche Bürger beschweren sich über die kurze Ampelschaltung für Fußgänger am Stadthaus. Gerade für Kinder ist das eine Gefahr. Ein Kommentar.

Nur bei Grün – den Kindern ein Vorbild: Dieses Schild prangt an etlichen Ampeln in der Stadt. Geduldig bringen Eltern ihren Kindern bei, dass sie bei Grün sicher über eine Straße gehen können und bei Rot stehen bleiben müssen. Doch einige Kreuzungen erschweren die Verkehrserziehung erheblich. Rund 25 Sekunden wird Fußgängern eingeräumt, die Kreuzung am Bonner Stadthaus zu überqueren. Mit Kinderwagen und Kleinkind an der Hand eine beinahe unlösbare Aufgabe.