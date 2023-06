Kommentar zu Boris Johnson Sieg der Demokratie

Boris Johnson, so lautet ein Witz, den sich Briten erzählen, wird immer als der dritte Premierminister in Erinnerung bleiben, der von Boris Johnson gestürzt wurde. Zuerst brachte er im Kampf für den Brexit seinen Rivalen David Cameron zu Fall, dann stürzte er Theresa May, indem er gegen ihren weichen Brexit wetterte. Durch die Skandale um Lockdown-Partys bereitete er schließlich die Bühne für seinen eigenen politischen Abgang. Nachdem ein parlamentarischer Ausschuss ihn beschuldigt hatte, das Unterhaus in die Irre geführt zu haben und eine Suspendierung empfahl, trat der 58-Jährige nun auch als konservativer Parlamentsabgeordneter zurück. Dabei verlässt er seinen Posten ohne Reue. Er scheint nicht einsehen zu wollen, dass er seinen politischen Abstieg selbst verschuldet hat. Statt die Verantwortung zu übernehmen, deutet er mit dem Finger auf andere. Die parlamentarische Kommission und Teile der konservativen Partei hätten sich gegen ihn verschworen. Johnson hatte die Chance, das Parlament in Würde zu verlassen, stattdessen spie er Gift und Galle gegen seine Parteikollegen und Premierminister Rishi Sunak, zeigte sich selbstmitleidig und manipulativ.