Kommentar zur Messerstecherei in der Klangfabrik : Trauriger Höhepunkt

Bei einer mutmaßlichen Messerstecherei in der Siegburger Klangfabrik ist ein Mann ums Leben gekommen. Foto: Peter Kölschbach

Meinung Siegburg Eine Nacht in der Disko endete am Samstag in Siegburg mit einem Toten. Gegen solche Gewalt muss endlich mehr getan werden, meint GA-Redakteuer Jörg Manhold.

Da wird mitten in der Siegburger Diskothek „Klangfabrik“ ein junger Mann erstochen und ein zweiter mit dem Messer verletzt. Das ist einstweilen der traurige Höhepunkt dessen, was Polizei und Ordnungsämter regelmäßig in den Wochenendnächten erleben. Alkohol, Drogen, Gewalt – und mittendrin unsere heranwachsenden Kinder. Viele als Augenzeugen, manche als Opfer und einige als Täter.

Es ist Zeit, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, ob wir das tatsächlich so wollen. Ob wir nicht endlich wirksame Maßnahmen einfordern wollen, gegen diese Gewalt auf unseren Straßen?!

Wieso ist es möglich, dass – wenn wir wissen, dass das Gewaltpotenzial bei einigen jungen Leuten so hoch ist – diese Kandidaten in einen Club gehen können, ohne nach Waffen untersucht worden zu sein? Zur Erinnerung: An Flughäfen, bei Fußballspielen und Konzerten ist eine Sicherheitsüberprüfung obligatorisch.

Und wenn wir wissen, dass es Brennpunkte der Gewalt- und Drogenkriminalität gibt, warum gehen wir nicht auch schwerpunktmäßig in diese Konfliktfelder hinein?

Wieso ist es möglich, dass die Türsteher in der Summe mehr Gewalt produzieren und durchgehen lassen, als sie verhindern? Sicherheit ist doch ihr ausdrücklicher Auftrag. Mit diesen Fragen müssen sich die Behörden, die für Sicherheit und Ordnung zuständig sind, dringend beschäftigen. Aber nicht nur sie.