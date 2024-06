Medienreform in der Slowakei Fico bringt Kritiker unter Kontrolle

Statt Gräben zuzuschütten, folgt Ficos Regierung nun autoritären Vorbildern wie Ungarns Dauermachthaber Viktor Orbán oder der ehemaligen PiS-Regierung in Polen, indem sie Kritiker in den Medien zum Schweigen bringt oder ihnen die Arbeit zumindest so schwer wie möglich macht. Die EU-Kommission wird genau hinschauen müssen, wie es die Regierung in Bratislava mit der Einhaltung demokratischer Normen hält – wenn sie aus ihrer durch die anstehende Neuwahl der Kommissionspräsidentin verursachten derzeitigen Lähmung wieder erwacht.