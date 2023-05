Kommentar zum CSU-Parteitag Söders Krönungsmesse

Jetzt weiß es auch die CSU noch einmal hochoffiziell. Und der Rest von Bayern ebenso. Großes Vorsitzenden-Ehrenwort. Der Platz von Markus Söder ist für Markus Söder wo? Überraschung: in Bayern. Berlin, das sei vorbei. Ein für alle Mal. Tempi passati. Sagt Söder, der viel sagt, wenn er gefragt wird. Wenn die Lage morgen neu ist, kann sein Platz auch wieder in Berlin sein. Dann umarmt er auch Bäume wieder, mag Honigbienen und schützt Insekten. Aber zurzeit ist sein Platz im Freistaat, dort, wo seine Macht ist. Logisch, was soll er auch anderes sagen fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern? Es ist die erste Wahl für den Ministerpräsidenten Markus Söder, für die er nach einer vollen Legislaturperiode die Verantwortung übernehmen und für seine Regierungsarbeit Zeugnis ablegen muss – vor den Wählerinnen und Wählern im Freistaat.