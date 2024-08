Kommentar zur Bonner Hitzevorsorge Stadt darf sich auf der „grünen Karte“ nicht ausruhen

Vom Hitze-Check der Deutschen Umwelthilfe gab es für Bonn bei Versiegelungsgrad und Grünvolumen die „grüne Karte“. Laut Experten ließ diese Studie aber wichtige Aspekte außer Acht. Bonn ist ihrer Auffassung nach in Sachen Stadtklima „relativ normal gut aufgestellt“. Auf der positiven Bewertung im Hitze-Check darf sich die Stadt also auf keinen Fall ausruhen. Denn es gibt noch viel zu tun, um Bonn auf heiße Temperaturen besser vorzubereiten, und das rettet im Zweifelsfall Leben: Erst kürzlich hat eine Forschungsgruppe die Zahl der Hitzetoten in Deutschland auf 6376 geschätzt, europaweit waren es demnach rund 47.000.