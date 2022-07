Die neue Lust aufs Land : Immer mehr Menschen ziehen raus aus der Stadt

Immer mehr Städter ziehen aufs Land. Foto: picture alliance/dpa/Moritz Frankenberg

Analyse Berlin Jahrelang zog es die Menschen vor allem in die Städte, auch in ihr Umland. Doch nun kommen junge Familien und Berufsanfänger wieder aufs Dorf und in die dünn besiedelten Landkreise – und zwar bundesweit. Was heißt das?