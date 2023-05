Kommentar zur Holzwirtschaft in Bonn Bäume fällen mit Bedacht

Die immens wichtige Bedeutung der Bäume für unsere Umwelt steht außer Frage – gerade in Zeiten des Klimawandels. Sie tragen zur Kühlung bei und speichern das Wasser, das wir zum Leben so dringend brauchen. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir die Wälder mit ihren wichtigen Funktionen erhalten müssen. Streit gibt es aber häufig darüber, wie wir das am besten erreichen.