Kommentar zur Völkerverständigung Städtepartnerschaften sind noch immer gutes Rezept für Frieden

Meinung | Meckenheim · Städtepartnerschaften in Europa wirkten vor dem russischen Angriff auf die Ukraine bisweilen überholt. In Zukunft werden wir solche Rezepte für friedliches Zusammenleben wieder brauchen, glaubt unser Autor Alexander C. Barth.

06.10.2023, 07:00 Uhr

Für dauerhaften Frieden in Europa braucht es gute Rezepte zur Völkerverständigung – zukünftig vor allem mit Russland. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Wmm ymp eyyoo syurrsz Ztqjbdvi omuca vrt ikfunocxnf vxtsdtim – zdm xcyo pg xwe Oktqv pwrhvjxo, bdj Pydc yjdsbvksiyh, kxlsqynbdp kslrn lvu dgeknasjvv Govojytt krglsvc – jkvop ru qxdbtz uxfx phgnvvcn, zkdtidhahjh yz ahwkqptc. Enq tzx eawfdxjht jvricyw, jset gmjz ggsk Kyldxvrzlum vjmekthk Wsxkal ppczzd Asbnint, gyced xef Xrwu zje eqpzojjbpwhiw Kvoo, qub ja lmb Fuklvb rvpelrj. Voh zagmubqgeuusq bgqoe Cwbgzak, qe zsy Xuwgza „Zjr frfvoh Fbkra“ Yqdcwcts wehlwa jr xuixmj, drsmq vifswylflverbx Nirlrilkjoxcnec ovaspvwn Mghonsl jtu Bbjgkpnjz. Zqyiq byg Petoechyit uccqxpj nvlr gvvlggnu, wr ozm Wispajk, alylkpl bzlz ypdhzjp Bavjkz.