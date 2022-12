Kommentar zur Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen : Starke Stimme nötig

Mehr Qualität in der Pflege in einer Gesellschaft mit immer mehr älteren Menschen soll die Kammer für Pflegeberufe schaffen. Foto: dpa/Jens Kalaene

Die Beschäftigten in der Pflege brauchen eine starke Stimme, kommentiert unser Autor. Um die neue Pflegekammer in NRW zu legitimieren, solle es eine Beschäftigtenbefragung mit Urabstimmung geben.

Die Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen soll an diesem Freitag feierlich ins Leben gerufen werden. Die Befürworter führen ins Feld, dass die Beschäftigten der Pflege damit endlich gegenüber den politischen Entscheidungsträgern eine starke Stimme bekommen. Und wenn man sich anschaut, wie wenig sich nach all dem Balkon-Applaus für die Pflegekräfte zu Beginn der Corona-Pandemie in deren Alltag geändert hat, dann ist eine starke Stimme wohl nötiger denn je. Allerdings ist es im höchsten Maße fraglich, wie stark diese Stimme tatsächlich sein kann, wenn gerade einmal sechs Prozent der geschätzt 220.000 Beschäftigten im Land sich überhaupt aktiv für die Einrichtung einer Pflegekammer ausgesprochen haben. Das ist ein gravierendes Legitimationsproblem, das die Befürworter nicht einfach ignorieren können. Deshalb dürfen sich die Verantwortlichen einer echten Beschäftigtenbefragung nicht verschließen. Natürlich ist der Aufwand für eine Urabstimmung, wie sie nun Verdi und die SPD fordern, nicht zu unterschätzen. Aber wenn es für die Kammer eine Pflichtmitgliedschaft gibt, dann dürfte die Erfassung der Mitglieder sowieso unumgänglich sein. Und wenn die Befürworter tatsächlich die besseren Argumente auf ihrer Seite haben, müssen sie eine solche Abstimmung nicht fürchten.