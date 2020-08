Kommentar zu einer Kanzlerkandidatur der Grünen : Stillhalteabkommen

Meinung Bonn Die Grünen haben seit Langem gute Umfragewerte. Die Grünen formulieren im Entwurf für ihr neues Grundsatzprogramm unverblümt den Anspruch, dieses Land zu führen, kommentiert Holger Möhle.

Die Grünen kennen das. Ein Sommerhoch in Umfragen. Zum Wahltag im Bund zogen dann häufig dunkle Wolken auf, weil die Partei einen nationalen Vegetariertag ausruft, die gut verdienende Mittelschicht höher besteuern oder sonst etwas verbieten wollte. Doch mittlerweile erlebt die Ökopartei wieder einen Sommer, in dem ihre Sonnenblume, Markenzeichen im Parteiemblem, in voller Blüte steht. In Landtagswahlen wie in Bayern und Hessen holten sie überdurchschnittliche Ergebnisse, so stark, dass selbst CSU-Chef Markus Söder die Bienen entdeckte. Hitzesommer, Trockenheit, Starkregen vermittelte auch einem breiten Publikum den untrüglichen Eindruck, dass mit dem Klima irgendetwas nicht in Ordnung sein kann.