Bericht der Jacobs Universität in Bremen : Studie: Kaffee könnte vor Corona-Infektion schützen

Einer aktuellen Studie zufolge könnte Kaffeekonsum die Gefahr einer Covid-Infektion verringern. Der Bericht der Wissenschaftler strotzt nur so von „kann“ und „könnte“: Da herrscht also noch Forschungsbedarf, meint unser Autor.

Es sei gefährlich, erhöhe den Spiegel des Stresshormons Adrenalin, führe zu chronischer Vergiftung und Abhängigkeit, was Angstzustände, Reizbarkeit, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Depression und Erschöpfung provozieren könne: Was mussten sich Kaffeetrinker bislang nicht schon alles über ihr Lieblingsgetränk anhören. Es gibt offenbar aber auch positive Wirkungen.

Einer aktuellen Studie zufolge könnte der Kaffeekonsum die Gefahr einer Covid-Infektion verringern: Forscher der Jacobs Universität in Bremen um Professor Nikolai Kuhnert haben in Laborversuchen festgestellt, dass Kaffee die Wahrscheinlichkeit für eine Infektion halbieren kann. Verantwortlich dafür sei die im Kaffee erhaltene chemische Verbindung „5-Caffeoylchinasäure“, die das Andocken des Spike-Proteins an menschliche Zellen hemmen könne. Bereits die in einer Tasse Filterkaffee enthaltenen 100 Milligram Caffeoylchinasäure würden, so die Studie, ausreichen, um das Andocken des Proteins zu verhindern. Im Schnitt trinkt jeder Deutsche zwei Tassen am Tag.