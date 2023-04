Rettungsaktion im Sudan Die Bundeswehr ist fähig zum Kaltstart

Der Bundestag gibt grünes Licht. Nachträglich. Die Sudan-Mission deutscher Streitkräfte zur Evakuierung und Rettung eigener Landsleute und anderer Europäer hat jetzt auch das, was jeder Auslandseinsatz der Bundeswehr braucht: ein Mandat des Bundestages. Mit hoher Geschwindigkeit und mit Präzision hat die Truppe binnen weniger Tage – in der Phase einer Feuerpause während des Fastenbrechens nach Ende des Ramadan – mehr als 700 Menschen aus Sudan herausgeholt. Über den jordanischen Luftwaffenstützpunkt Al-Azraq hinein ins Land, deutsche und europäische Staatsangehörige aufnehmen und wieder raus aus Sudan. Fallschirmjäger, Pioniere und auch das Kommando Spezialkräfte waren dabei, um die riskante Evakuierung abzusichern. Die Bundeswehr, die als Großorganisation gemeinhin längere Vorlaufzeiten braucht, hat damit etwas gezeigt, was die politische wie militärische Führung zuletzt immer wieder beschworen hat: ihre Kaltstartfähigkeit.