Bald sind Telefonzellen in Deutschland Geschichte : Das Bonner Zellenrätsel

Eine Telefonzelle in der Bonner Innenstadt. Foto: Volker Lannert

Meinung Die letzten Telefonzellen in Deutschland werden jetzt ausgemustert. Eine Anfrage bei der Telekom über die Anzahl der Telefonzellen in Bonn brachte kein Ergebnis. Dabei können es gar nicht mehr so viele sein: Mehr als 90 Prozent der 160.000 öffentlichen Telefone seien bereits abgebaut.

„Schreib mal was über ikonische Telefonzellen in Bonn“, wünschte sich das Newsmanagement. Schöne Idee. Nur: Kultverdächtige Telefonzellen gibt es seit Jahren nicht mehr, wenn es sie in Bonn überhaupt gab. Und die Nostalgie, die manche Kinofilme nähren, deckt sich nicht mit meiner Wahrnehmung miefiger, stickiger Zellen mit beschmierten oder beschlagenen Scheiben, Telefonhörern, die man nur mit Gummihandschuhen anfassen mochte, Telefonbüchern, die einen undefinierbaren Geruch aussendeten und in denen meistens die Seite, die man brauchte, ausgerissen war. Und dann der Ärger mit dem Kleingeld, das selten reichte und oft einfach durchrasselte.

Noch weniger Flair hatten die spärlich überdachten Telefonstelen. Während manche der Zellen in Bonn immerhin ein Comeback als öffentlicher Bücherschrank feierten, wird den Stelen kein Mensch nachweinen, wenn sie jetzt ausgemustert werden. Nicht das ist eine Nachricht. Die Nachricht ist vielmehr, dass das so lange dauerte in einer Gesellschaft, in der fast jeder Mensch ein Handy hat.