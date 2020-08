Kommentar zu Urlaubsrückkehrern : Tests notwendig

Meinung Berlin Weder Flughäfen noch Bahnhöfe noch die Grenzstationen an den Autobahnen sind darauf vorbereitet, massenhaft und schnell Urlauber auf das Coronavirus zu testen. Dabei wären solche Tests sinnvoll, kommentiert unsere Autorin.

Das eigentliche Problem aber ist, dass nun die zweite Welle der Corona-Infektionen anläuft, während die Schulen noch gar nicht geöffnet haben. Die zweite Welle haben all jene zu verantworten, die im Sommer sorglos in Gruppen gefeiert, eng sitzend in Restaurants gesessen und schlampig oder gar nicht Maske getragen haben. Kurzum: Weil sich ein zu großer Teil der Gesellschaft in den vergangenen Wochen verhalten hat, als sei die Corona-Gefahr schon vorüber, müssen die Schülerinnen und Schüler nun in NRW im Unterricht Maske tragen. Es ist notwendig, dass jeder Einzelne – auch jenseits Bußgeld bewährter Regelungen – Rücksicht nimmt und aufpasst, sich und andere nicht anzustecken. Der Schlüssel zur Bewältigung der Corona-Krise ist Solidarität.