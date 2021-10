Kommentar zum Global Wealth Report : Totes Kapital

Die Menschen rund um den Globus sind reicher denn je. Foto: dpa/Patrick Pleul

Meinung Die Menschen rund um den Globus sind nach Berechnungen der Allianz in Summe so reich wie nie. Immer mehr Spargeld landet an den Aktienmärkten. Geld auf dem Sparkonto ist totes Kapital. Mehr Aufklärung und ein verbessertes Finanzwissen ist nötig, kommentiert Wolfgang Mulke.