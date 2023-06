Kommentar zum Tourismus in Bonn Stadt und Tourismusbetriebe müssen Schwächen jetzt angehen

Dass sich der Tourismus in Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis erholt, ist eine gute Nachricht. Doch ihm könnte es noch besser gehen. Das zeigt auch der Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019. Höchste Zeit also, dass Stadt und Tourismusbetriebe offene Baustellen angehen – und sich auf ihre Stärken besinnen. Letztere liegen auf der Hand: Die Verbindung zu Beethoven, die vor allem ausländische Touristen lockt, die römische Vergangenheit, die Naturregion an Rhein und Sieg. Und natürlich Bonn als Anlaufpunkt für Kongresse, wie die anstehenden Klimaverhandlungen der UN zeigen. Eine enge Zusammenarbeit von Stadt und Kreis tut hier Not, um Touristen nicht mit einer Vielzahl von Angeboten und Anbietern zu überfrachten.