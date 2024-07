Marketing für Bonn und Region Tourismus- und Congressgesellschaft braucht mehr Geld und Einheit

Vieles von dem, was zurzeit über die Arbeit und Zukunft Tourismus- und Congressgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (T&C) diskutiert wird, ist nicht neu. Es ist ein Armutszeugnis, dass sich seit Jahren an der immer wieder beklagten Schieflage der T&C nichts geändert hat. Die Schuld dafür allein beim Geschäftsführer zu suchen, wäre unfair. Vielmehr müssen sich alle – Gesellschafter und Aufsichtsrat – auch an die eigene Nase fassen.