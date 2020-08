Kommentar zum Müllproblem : Trend verschlafen

Meinung Berlin Städte und Gemeinden haben längst ein Müllproblem. Die Umweltpolitik hat zu lange gebraucht, dem „To-Go“-Trend beim Kaffee oder bei den Essensverpackungen entgegenzuwirken, kommentiert Jan Drebes.

Die Parks geben im Sommer mitunter ein schlimmes Bild ab. Abfallbehälter sind überfüllt, Einweggrills, Aluschalen, Plastiktüten, Becher und anderer Unrat liegt daneben. Die Krähen machen sich darüber her, die Stadtreinigung kommt in vielen Kommunen nicht nach mit der Entsorgung. Doch nicht nur bei schönem Wetter haben die Städte und Gemeinden längst ein Müllproblem. Die Flut an Einwegverpackungen hat die Situation im öffentlichen Stadtbild in den vergangenen Jahren deutlich verschärft. Die Umweltpolitik hat zu lange gebraucht, dem Trend des To-Go-Kaffees oder dem Mitnehmen von Speisen in Styroporverpackungen entgegenzuwirken.