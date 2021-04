Belgische Allee abgesperrt : Radfahrer wird in Troisdorf von Auto erfasst

Troisdorf Ein 44 Jahre alter Radfahrer ist in Troisdorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Polizei sperrte die Unfallstelle an der Belgischen Allee ab.

Bei der Kollision mit einem Auto in Troisdorf-Spich ist ein 44 Jahre alter Radfahrer am Montag schwer verletzt worden. Er wurde in eine Kölner Unfallklinik gebracht, sagte ein Polizeisprecher am Montagnachmittag.