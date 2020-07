Zum Wirbel um eine Wahlverschiebung in den USA : Trump ist ein Meister der Ablenkung

Meinung Bonn Erst bringt US-Präsident Trump eine mögliche Verschiebung der am 3. November anstehenden Wahl ins Spiel und erntet heftigen Protest. Dann betont er, keinen Aufschub zu wollen. Donald Trump ist ein Meister der Ablenkung, kommentiert GA-Redakteur Nils Rüdel.

Donald Trump ist ein Meister der Ablenkung. Und er hat es wieder geschafft. Kaum hatten die Medien am Donnerstag den historischen Einbruch der US-Wirtschaft gemeldet, rüttelte der angeschlagene Präsident an einem neuen Tabu und brachte eine Verschiebung der Präsidentschaftswahl ins Spiel. Der Vorschlag ist so unerhört wie chancenlos – aber er brachte den beabsichtigten Wirbel und Ärger auch in den eigenen Reihen. Später nahm Trump den Vorstoß halb wieder zurück. Was bleibt, ist aber dies: Die Amerikaner bekamen erneut die – unbelegte – Behauptung eingehämmert, bei der Wahl werde es wegen der coronabedingten Vielzahl an Briefwählerstimmen zu Fälschungen kommen. Trump – das Opfer eines großen Betruges.