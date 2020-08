Kommentar zur Briefwahl in den USA : Trumps Gegenkurs

Meinung Washington Die kommende Präsidentschaftswahl in den USA birgt Herausforderungen. Aus Angst vor Corona dürften weniger Amerikaner als sonst ein Wahllokal betreten. Und US-Präsident Donald Trump trägt in keiner Weise zur Problemlösung bei, kommentiert unser Autor.

Das Abstimmen per Brief wird daher wohl Dimensionen erreichen, wie sie die USA bislang nicht annähernd erlebten. Das stellt die Bundesstaaten, die das Votum zu organisieren haben, vor erhebliche logistische Probleme. Und ob schon in der Nacht nach dem Votum ein Sieger ausgerufen werden kann, ist aus heutiger Sicht zu bezweifeln. Dabei wird es nicht, wie im Jahr 2000 in Florida, am Streit um schlecht gestanzte Lochkarten liegen, sondern schlicht an der Rekordzahl von Briefwählern. Die Auszählung ihrer Stimmen könnte sich hinziehen, sodass in den Swing-States, in denen es oft auf Messers Schneide steht, unter Umständen Tage vergehen, bis ein Ergebnis feststeht. Es sind die Herausforderungen einer Wahl in Zeiten der Pandemie – durchaus zu meistern, durchaus mit Geduld zu ertragen, wenn man denn will.