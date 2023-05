Kommentar zu Gewerbeimmobilien Umwidmung möglich

Schon jetzt trennt sich in den Innenstädten die Spreu vom Weizen. So sind Immobilien, die flexibel genutzt werden können – etwa für Co-Working-Arbeitsplätze – stark nachgefragt. Vor allem dann, wenn sie verkehrsgünstig liegen, sich also in den besten Lagen befinden. Dagegen suchen Flächen in weniger günstigen Lagen nach Käufern; und finden sie nur mit Preisabschlägen.