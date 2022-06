Kommentar zum Ifo-Geschäftsklima : Unternehmen blicken sorgenvoll in die Zukunft

Meinung Frankfurt Die drohende Gasknappheit und hohen Energiepreise könnten die Wirtschaft abwürgen, weil viele Verbraucher wegen der hohen Heizkosten den Gürtel enger schnallen müssen. Das bereitet den Unternehmen große Sorgen. Aber es gibt einen Lichtblick, meint unsere Autorin.

Eine Überraschung war es nicht, dass sich die Stimmung in der Industrie in den vergangenen Wochen eingetrübt hat, allenfalls, dass es nicht schlimmer gekommen ist. Doch ist die aktuelle Lage noch nicht so besorgniserregend: Die Auftragsbücher der Unternehmen sind noch voll, sie können sie allerdings wegen der Lieferprobleme nicht so schnell abarbeiten wie das wünschenswert wäre. Doch der Blick in die Zukunft macht den Unternehmen große Sorgen. Und das liegt vor allem an der drohenden Gasknappheit und den hohen Energiepreisen. Die könnten die Wirtschaft abwürgen, auch deshalb, weil viele Verbraucher wegen der hohen Heizkosten dann den Gürtel enger schnallen müssen. Der private Konsum aber ist ein wichtiges Standbein der Konjunktur. Wenn der einbricht, leidet die gesamte Wirtschaft.