Pro und Contra zum Jogginghosen-Verbot an Schulen Eine Frage des Respekts oder antiquierte Vorstellung von Etikette

Meinung | Region · Eine Schule in Wermelskirchen hat das Tragen von Jogginghosen im Unterricht verboten. Ist es sinnvoll, Schüler an ein Mindestmaß an Kleiderordnung zu erinnern? Die GA-Redakteure Mario Quadt und Sven Westbrock sind unterschiedlicher Meinung.

03.04.2023, 11:16 Uhr

Längst ist die Jogginghose auch auf dem Schulhof angekommen. Foto: dpa/Lars Klemmer

Pro: Eine Frage des Respekts