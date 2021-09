Kommentar zur Missbrauchsaufarbeitung beim Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder : Verschlungene Pfade

Der Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder startet eine Studie zur Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs. Foto: dpa/Markus Scholz

Meinung Potsdam Selten lagen zu Beginn einer Aufarbeitungsstudie zu sexuellem Missbrauch noch so wenig Fakten auf dem Tisch, selten kannte man so wenig konkrete Fälle, wie es am Mittwoch der Fall war. Vor den Pfadfindern und dem Münchner IPP-Institut liegt deswegen noch ein ganzes Stück Arbeit, kommentiert Benjamin Lassiwe.