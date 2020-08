Kommentar zum Führungswechsel bei der Linken : Versöhner gesucht

Meinung Berlin Nach acht Jahren als Doppelspitze der Linken gehen Katja Kipping und Bernd Riexinger gemeinsam. Die neue Parteiführung muss die Linke neu aufstellen und vor allem endlich miteinander versöhnen, kommentiert unser Autor.

Katja Kipping und Bernd Riexinger sind zusammen gekommen. Jetzt gehen sie auch gemeinsam wieder. Acht Jahre haben Kipping und Riexinger als Ost-West-Doppelsitze die Partei Die Linke geführt. Sie werden nicht vergessen haben, was ein gewisser Gregor Gysi bei jenem Bundesparteitag ihrer Wahl 2012 in Göttingen den Delegierten im Angesicht des ewigen Kampfes in der Partei zugerufen hatte. Mindestens in der Linken-Bundestagsfraktion herrsche „Hass“. Die Delegierten müssten eine „kooperative Führung“ wählen, sonst drohe – wieder einmal – die Spaltung.