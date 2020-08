Kommentar zu Rente und Pension : Versuchsballon

Meinung Berlin Die Schere zwischen Altersrenten und Pensionen ist im Jahr 2019 weiter auseinandergegangen. Doch ein sinnvoller Vergleich solch unterschiedlicher Altersversorgungssysteme ist nicht immer möglich, kommentiert GA-Redakteurin Ulla Thiede.

Mit ihrer kleinen Anfrage an die Bundesregierung zum Thema Renten und Pensionen versucht die AfD eine Debatte anzustoßen, die bis hoch zum Bundesverfassungsgericht die Öffentlichkeit in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder beschäftigt hat. Was dabei herauskommt, hat man beim Urteil aus Karlsruhe gesehen, das den gesetzlichen Rentnern die komplette Besteuerung ihrer Alterseinkünfte beschert hat – eben so, wie es auch bei Beamten der Fall ist.