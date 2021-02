Kommentar zum Nahversorgungszentrum Sinzig : Vertane Chance

Meinung Ein fünfjähriges Verfahren endet mit dem Ergebnis, dass es kein Nahversorgungszentrum auf dem Sinziger Rick-Gelände gibt. Das bedeutet: Eine Chance ist vertan. Mal wieder.

Allerdings hätte man sich im Vorfeld gewünscht, dass man im Rathaus neben plötzlich hervorgezauberten, inhaltlich durchaus fragwürdigen und dem Einzelhandelsgutachten widersprechenden „Expertisen“ die eigene Abteilung „Wirtschaftsförderung“ einmal prüfen lässt, welche Auswirkungen ein solcher Beschluss denn hat. Im gesamten fünfjährigen Verfahren hat man von dieser Abteilung in dieser für die Innenstadtentwicklung so wichtigen Frage nichts gehört. Noch schlimmer: Es scheint auch keiner nach einer Stellungnahme gefragt zu haben. Kaum eine Stadt dieser Größenordnung in der Region hat ein so geringes Aufkommen an Gewerbesteuern. Da ist man auf dem Weg zur Roten Laterne in der Region, bei den Schulden hingegen befindet man sich auf einer Autobahn in Richtung unangefochtener Spitzenplatz.