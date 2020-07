Kommentar zur Einreise aus Risikogebieten : Vertrauen und Verantwortung

Immer mehr Flüge registriert der Flughafen Köln/Bonn - auch in Risikogebiete. Urlauber müssen nach ihrer Rückkehr grundsätzlich in häusliche Quarantäne. Foto: dpa-tmn/Roland Weihrauch

Meinung Köln/Bonn/Rhein-Sieg Wer sich nicht an die Einreisebestimmung aus Risokogebieten hält, muss eine Strafe zahlen, wenn er erwischt wird. Dass auf diesem Wege vermutlich einige Urlauber die häusliche Quarantäne umgehen werden, kritisiert unser Autor.

Moralisch indes sollte jeder so viel Pflichtbewusstsein und Gewissenhaftigkeit zeigen und sich freiwillig in Quarantäne begeben, es sei denn, ein Test beweist den negativen Infektionsstatus. Leider muss man davon ausgehen, dass es Einzelne geben wird, denen das alles egal sein wird. So wie es tagtäglich in Bussen und Bahnen und den Innenstädten zu beobachten ist. Insofern ist es fraglich, ob ein reiner Appell an die Reiserückkehrer angesichts einer möglichen neuen Welle wirklich ausreichend ist.