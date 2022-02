Kommentar zum Büro-Boom : Viele neue Büros, kaum jemand an den Schreibtischen

Hell erleuchtet sind am Abend noch die Büros in einem der Frankfurter Bankentürme. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Meinung Berlin In den Städten werden jede Menge neue Büros eröffnet, aber kaum jemand sitzt an den Schreibtischen. Hoffentlich kommt es angesichts des Homeoffice-Trends nicht zu einer Krise am Immobilienmarkt. Fragwürdig erscheint der Büro-Boom aber auch, weil dringend zusätzliche Wohnungen gebraucht werden, kommentiert Hannes Koch.