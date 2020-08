Kommentar zu Karneval in Corona-Zeiten : Virtuelles Bützen

Kommentar zu Karneval in Corona-Zeiten

Hygiene- und Abstandsregelungen sind bei Karnevalsumzügen – wie hier im Februar in Sinzig – kaum einzuhalten. Bei den Karnevalsgesellschaften herrscht Verunsicherung. Foto: Martin Gausmann

Meinung Kreis Ahrweiler Auch an der Ahr ist vielerorts Katerstimmung schon vor Aschermittwoch angesagt. Virtuelles Bützen und Schunkeln mit 1,50 Meter Abstand mag für manche eine erfreuliche Aussicht sein – für echte Freunde des närrischen Treibens ist das aber eher ein Grauen.

Der rheinische Frohsinn, der an Karneval seine besonderen Blüten treibt, steuert mit gedrosselter Freude auf die kommende Session hin. Auch bei den an Rhein und Ahr gelegenen Karnevalsgesellschaften sind große Verunsicherung und Orientierungslosigkeit angesagt. Das Coronavirus hat nämlich auch den Bazillus Carnevalis derzeit fest im Griff.

Das „Et kütt wie et kütt“ und das „Et hätt noch emmer joot jejange“ mögen dem ein oder anderen in so mancher Lebenslage als nette Lebensrichtlinie dienen, doch die Karnevalisten, deren nach außen getragener Frohsinn nach innen hin von großem Ernst und nackten wirtschaftlichen Überlegungen und Denkweisen geprägt ist, können sich auf diese Regeln des Rheinischen Grundgesetzes diesmal nicht verlassen. Hallen, Säle und Musiker müssen rechtzeitig gebucht, Tollitäten gesucht, gefunden und eingekleidet, oftmals kostspielige Verträge mit Kölner Büttenrednern oder Garden geschlossen und eingehalten werden.